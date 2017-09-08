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Capitola Begonia Festival Committee Takes a Bow

By Michael Oppenheimer on September 8, 2017

Capitola Begonia Festival Committee Takes a Bow

Capitola Begonia Festival Committee Times Publishing Group Inc tpgonlinedaily.com

Front Row (From left): Gail Wingert, Laurie Hill, Teresa Green • Second Row: Patti Bradley (sitting), Vicki Muse-Wallace, Judie Block, Polly Malik, Juanita Rodas, Ann Litchfield • Third Row: Tuesday Salazar, Willard Schwartz, Vanessa Reed, Marcia Yallech, Linda Wadley, Frances Celentano • Back Row: Mary Beth Cahalen, Thea Luiten, Meade Fischer, David Peyton • Committee Members Not Present: Shelia Anaya, Charles Bradley, Ron Catley, Jill Ealy, Kim Hogan, Carol Lard, Bill Lewis, Suzanne Murphy, Heather O’Hara, Neal Savage, Rocio Sullivan, Ernie and Mary Tavella

Thanks for the memories!

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