2019 Santa Cruz County Fair Guide

Fair at a Glance • CEO’s Message • Wednesday Schedule • Board President’s Message • Thursday Schedule • Friday Schedule • Saturday Schedule • Sunday Schedule • Fair Map • Monster Trucks/Fido 500 • White Album • Rattlesnake Dave • Charro Show • Twinkle Time/A Ceremony • Kiddie Korral • Quilts of Valor/Camel Rides • Diaper Derby • Heritage Hog • Los Moralitos Circus/Floriculture • Funding Your Fairgrounds Future • Michael Mezmer • All-Alaskan Racing Pigs/Cisco Jim • Senior Day/Brad’s World Reptiles • Amateur Winemaking Department … and much more!